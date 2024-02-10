Instagram siyasi paylaşımlara sınırlama getiriyor. Yeni özellikler ortaya çıktı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram ve Threads, politik içeriklere sınırlama getiriyor. Bu değişikliklere göre, platformlar kişilere öneri algoritması üzerinden politik içerikler sunmayacak.

Kullanıcılar, takip ettikleri hesaplardan gelen politik içerikleri görmeye devam edecek. Ancak, öneri sistemi politik içerikleri ön plana çıkarmayacak. Bu sayede, kullanıcılar politik içerik bombardımanına tutulmayacak.

AKIŞ İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Bu değişikliği istemeyen kullanıcılar, politik içerik önerilerini almaya devam edebilecek. Bunu yapmak için uygulamalarda bir ayar seçeneği sunulacak.

DİĞER YENİLİKLER

Instagram, son zamanlarda birçok yeni özellikle gündeme geliyor. Bunlardan biri de Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen ve yapay zeka ile kişilerin yerlerine mesaj yazma özelliği. Bu özellik, kullanıcıların zaman kazandırmasını ve sadece 1-2 kelime üzerinden uzun metinler oluşturmasını sağlayacak.