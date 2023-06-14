Instagram’a beklenen özellik geliyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Meta, Instagram Notlarınızaartık müzik ekleyebileceğini duyurdu. Firmaya göre notlarınıza müzik eklemenin kendinizi ifade etmenize yardımcı olacak.

Kullanıcılar istedikleri bir şarkının 30 saniyelik kısa bir bölümünü burada paylaşabilecek. Müziğin yanında 60 karaktere kadar bir mesaj yazmanız da mümkün olacak.

Açıkçası tüm bu özellikler MSN Messenger’daki “Ne dinliyorum” özelliğini akıllara getiriyor. MSN’in bu özelliğiyle Winamp gibi uygulamalarda çalan şarkıları arkadaşlarınıza gösterebiliyordunuz.

Buna ek olarak bir dokunuşla notları tercüme edebileceksiniz. Eğer arkadaşlarınızdan biri notlarını sizin iyi bilmediğiniz bir dilde yazıyorsa bu kullanışlı olabilir.