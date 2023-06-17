Instagram’da yeni dönem. Artık yapay zeka kendisi yapacak

Editör: Ayşe Memiş

Instagram’a her geçen gün yeni özellik geliyor.

Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi’nin bilgilerine göre, Instagram’da yorumlar kısmına yapay zeka gelecek.

Instagram 'ın bu konuda çalıştığı öğrenildi.

Metin kutusundaki profil yerine yapay zekayı simgeleyen bir buton gelecek.

Paluzzi’nin söylediğine göre, bu butona basınca, yapay zeka, sizin adınıza bir yorum yazıyor. Kabul ettiğiniz takdirde metni gönderebiliyorsunuz.

Ancak özelliğin nasıl olacağı, hangi dilde olacağı ve ne zaman çıkacağıyla ilgili bir açıklama yok.