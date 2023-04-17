Instagram'a takipçi listesi gizleme özelliği geliyor

Çiftlerin sık sık tartışmasına sebep olan ve 'neden onu takip ettin' sorusunu ortaya çıkaran Instagram yeni bir güncelleme yaptığını duyurdu. Artık uygulamada takipçi listesi gizlenebilecek.

Instagram'a takipçi listesi gizleme özelliği geliyor

Twitter’da paylaşım yapan analistler tarafından gündeme getirilen yeni Instagram özelliğine göre artık Instagram’da kişiler profillerine girilince otomatik olarak gözüken takipçi sayısının verilerini gizleyebilecek.

TAKİPÇİ LİSTESİ NASIL ENGELLENİR

Uygulamada artık kullanıcıların takipçi listelerini gizleme ve yalnızca kendileri tarafından görülebilmesine olanak sağlanacak. Bunu bir nevi hesabı herkese açık veya takipçiler harici gizli yapabildiğimiz özelliği olarak tanımlanıyor.

Aşağıdaki görselden de anlaşılabileceği gibi, özellik kullanıma sunulduğu zaman takipçi sayısı 15 de olsa 1.5 milyon da istenmediği sürece kimse göremeyecek. Gizlemiş olunduğu için görülmediği bilgisi de paylaşılacak.

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