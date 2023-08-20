Instagram’da dondurulan hesap nasıl geri açılır? Instagram dondurulan hesap geri açma işlemleri

Instagram hesabı olan kişiler zaman zaman hesaplarını dondurabiliyor. Geçici olarak dondurulan instagram hesaplarının geri nasıl açılacağı ise sık sık araştırılıyor. Peki, Instagram’da dondurulan hesap nasıl geri açılır? Instagram dondurulan hesap geri açma işlemleri

Instagram’da dondurulan hesap nasıl geri açılır? Instagram dondurulan hesap geri açma işlemleri

Instagram hesabı olan kişiler istedikleri taktirde hesaplarını dondurabilir ve arzu ettikleri zaman da instagram hesaplarını geri açabilir. Dondurulan instagram hesabının nasıl geri açılacağı haberimizde. Peki, Instagram’da dondurulan hesap nasıl geri açılır? Instagram dondurulan hesap geri açma işlemleri

Popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram hesapları kullanıcılar tarafından bazen kapatılıyor, donduruluyor. Hesabını tekrar kullanmak isteyen kullanıcılar ise dondurulan hesap geri açma işlemlerini merak ediyor.

INSTAGRAMDA HESAP DONDURMA

İşte adım adım dondurulan Instagram hesabını geri açma yolları…

Instagram dondurma linkini kullanarak Instagram hesabınızı kolayca kapatabilirsiniz. Bunun için öncelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden girip Profili Düzenle kısmına tıklayın.

Ardından hemen sağ bölmede en altta göreceğiniz 'Hesabımı geçici olarak kapat' seçeneğine tıklayın.

Ardından çıkan ekranda ise hesabınızın neden kapatıldığı soruluyor. Herhangi bir neden belirtip şifrenizi girerek hesabınızı kapatabilirsiniz.

INSTAGRAMDA DONDURULAN HESAP GERİ AÇMA İŞLEMLERİ

Instagram hesabına yeniden ulaşmak için 1 veya 2 gün beklemek gerekiyor. Bu süre içinde giriş yapmaya çalışılırsa “hatalı kullanıcı adı veya şifre” uyarısı ile karşılaşma ihtimali söz konusudur.

Panik olunmaması gereken bu durumun sebebi ise hesap dondurma işlemi devam ederken giriş işlemlerinin sistem tarafından algılanamıyor olmasıdır. Yapılması gereken ise 24-48 saat süresini doldurmak ve sonra tekrar giriş yapmayı denemek.

Giriş yapmak için tarayıcıdan Instagram adresine girebilirsiniz ya da mobil cihazınızdan Instagram uygulamasını açabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifre doğru bir şekilde yazıldığında Instagram hesabına ulaşılır.

Güvenlik için istenen bilgiler şu şekilde:

Instagram’da paylaşılan bir fotoğrafın gönderilmesi istenir. Seçilen fotoğrafa kırpma ve filtre uygulama gibi işlemlerin yapılmaması gerekiyor. Bu fotoğraf doğrultusunda Instagram tarafından hesap ve bilgilerin incelenmesi yapılıyor. 1 ya da 2 gün süren bu işlemin sonucu e-posta ile bildiriliyor. Hesabın gerçek olup olmadığını anlamak için işlemden geçmemiş bir fotoğraf tekrar isteniyor.

Gönderilen fotoğraftan sonra Instagram ekibinin değerlendirmesi başlıyor. Hesap incelemesi olumlu sonuçlandığında Instagram hesabı yeniden aktif hale gelir. Ayrıca Instagram hesabı dondurulup yeniden açılınca, takipçi sayısında hiçbir değişiklik ve eksilme yaşanmıyor.

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