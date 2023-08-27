Instagram'da görünmez olmak isteyenlere müthiş özellik: DM'de okundu bilgisi de kapatılabilecek

Instagram kullanıcılarının Doğrudan Mesajlaşmada (DM) okundu bilgisinin kapatabilmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

Instagram'da görünmez olmak isteyenlere müthiş özellik: DM'de okundu bilgisi de kapatılabilecek

WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, WhatsApp'taki okundu bilgisini kapatmaya izin verdiğini açıkladı.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, Instagram'ın Doğrudan Mesajlarda (DM) görüldü ibaresini devre dışı bırakma seçeneği üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre yeni özellik şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor.

INSTAGRAM GÖRÜLDÜ BİLGİSİ KAPATMA ÖZELLİĞİ YOLDA

Şu an için Instagram'ın yeni özelliği hakkında detaylı bilgi mevcut değil ancak tahminler, tıpkı WhatsApp'taki gibi çalışacağı yönünde. WhatsApp'ta okundu bilgisini kapattıktan sonra, sohbetlerdeki "çift mavi tik" ibaresi kalkıyor ve gelen mesajları okuduğunuzu karşı taraf anlamıyor.

Karşı taraf sizin mesajları okuduğunuzu göremediği gibi, siz de gönderdiğiniz mesajları onun gördüğünü anlayamıyorsunuz. Yani okundu bilgisi hem sizin için hem de alıcı için kapatılmış oluyor. Bu doğrultuda Instagram'da da benzer bir sistemin hayata geçeceği tahmin ediliyor.

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