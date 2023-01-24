Inter'e Empoli darbesi

Inter, İtalya Serie A'nın 19. hafta maçında kendi sahasında Empoli'ye 1-0 yenildi.
40. dakikada Skriniar'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Inter etkili olamazken, Empoli'nin golünü 66. dakikada Baldanzi attı.
Ligde üst sıralarda yarışını sürdüren Inter 37 puanda kalırken, Empoli puanını 25 yaptı.
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