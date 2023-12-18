Inter Lazio'yu 2 golle geçti. Liderliğini sürdürdü

Lazio ve Inter, İtalya Serie A'da karşılaştı.

Stadio Olimpico'da oynanan maçı 2-0 kazanan Inter, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Inzaghi'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lautaro Martinez ve 66. dakikada Marcus Thuram attı.

Lazio'da Lazzari, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Inter, puanını 41 yaptı ve Juventus'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Lazio ise 21 puanla 11. sıraya geriledi.

Gelecek hafta Lazio, Empoli deplasmanına çıkacak.

Inter ise evinde Lecce'yi ağırlayacak.