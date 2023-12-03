Galatasaray'da coşan Icardi'ye teklif yağıyor. Serie A devi de talip oldu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye İspanyol devi Real Madrid’in ardından Serie A’dan da talip çıktı.

ESKİ KULÜBÜ TALİP OLDU

Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in Arjantinli golcüyü çok istediği öğrenildi. Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında PSG’den Galatasaray’a kiralık gelen ve daha sonrasında bonservisi alınan Arjantinli golcü 49 maçta 39 gol 13 asist kaydetti.