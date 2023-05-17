Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na tarihi teklif

Editör: Fatma Demirkaya

İtalyan devi Inter 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Inter Hakan'ın önümüzdeki sezon bitecek olan mukavelesini 2027 yılına kadar uzatmak için harekete geçti.

İSTANBUL'A GELİYOR

Hakan Çalhanoğlu, 2021 Yazında AC Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katıldığı Inter ile 1 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası zaferi yaşarken, bu yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması ile sahaya çıkacak.

Hakan Çalhanoğlu şuana kadar Inter formasıyla 91 maçta 12 gol atıp 21 asit yaptı.