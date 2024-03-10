İnternet ağına ‘Ukrayna’ya zafer’ yazan öğrenciye hapis

Kaynak: İHA
İnternet ağına ‘Ukrayna’ya zafer’ yazan öğrenciye hapis
Rusya’da okulun internet ağıuna “Ukrayna’ya zafer” yazan öğrenciye hapis cezası verildi. Uluslararası Af Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kişi Rusya’nın “baskıcı yasalarının” hedefi oldu.

Rusya’da bir öğrenci, okulun wi-fi ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını verdiği gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’da bir öğrencinin eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki wi-fi ağında Ukrayna yanlısı ifade kullanması pahalıya patladı. Kablosuz bağlantı ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını veren öğrenci, çarşamba günü sabah saatlerinde tutuklandı. Moskova’da hakim karşısına çıkarılan öğrenci, mahkeme tarafından suçlu bulundu. Mahkeme, adı açıklanmayan öğrencinin wi-fi ağının kapsama alanındaki çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade ederek, “radikal örgütlerin sembollerini” kullandığı gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Yurt odasında arama yapan polisler, öğrencinin kişisel bilgisayarına ve modeme el koydu.

Uluslararası Af Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kişi Rusya’nın “baskıcı yasalarının” hedefi oldu.

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