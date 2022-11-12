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İnternette dolandırılmak istemiyorsanız dikkat. Kasım ayı ile beraber artış yaşandı. Uzman isim dikkat etmeniz gerekenleri açıkladı

Kasım ayı indirimleriyle internetten alışveriş furyası hızlanırken uzmanlar tüketicileri uyarıyor. Açık adresi, unvanı, ticari sicil numarası yok ve fiyatı da çok ucuzsa oradan uzak durun.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:29
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İnternette dolandırılmak istemiyorsanız dikkat. Kasım ayı ile beraber artış yaşandı. Uzman isim dikkat etmeniz gerekenleri açıkladı

İnternette dolandırılmak istemiyorsanız dikkat. Kasım ayı ile beraber artış yaşandı. Uzman isim dikkat etmeniz gerekenleri açıkladı
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Ekim ayında zirveye ulaşan tüketici şikayetleri kasım ayındaki indirim furyasında da bekleniyor. Bu yüzden online alışverişlerde uzmanlardan uyarı geldi.

“FİYATI ÇOK UCUZSA ORADAN UZAK DURUN”
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu Kanal D Habere yaptığı açıklamada ‘Açık adresi, unvanı, ticari sicil numarası yok ve fiyatı da çok ucuzsa oradan uzak dursunlar. Sahte ürünler geliyor. Çul çaput geliyor. O ürünleri göndermek yerine ya sahtesini gönderiyor ya da hiç göndermiyor’ ifadelerini kullandı.

“NE ÜRÜNÜM GELDİ NE PARAM”
Tüketicilerde internetten alışveriş yaptıklarında yaşadığı sorunları şu sözlerle dile getirdi:

“Ne ürünüm geldi ne de param geldi. Hep tüketici mağdur oluyor. Tanınmış markadan sipariş etmiştim. Kumaşında farklılık vardı. Sahte ürünler ve resimde gördüğünüz bir ürünün geldiği zaman aynı ürün olmaması. Kargoya verildi diyor, 2-3 gün geçiyor hala daha gelmiyor. Sonra iptal ediyorlar.”

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