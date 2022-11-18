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Polisin dikkati 100 bin lirayı kurtardı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde devriye görev yapan polis ekipleri, yaşlı bir kadını 100 bin TL dolandırılmaktan kurtardı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 20:10
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Yaşlı kadının 100 bin lirası polis ekiplerinin dikkati sayesinde kurtuldu

Polisin dikkati 100 bin lirayı kurtardı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye çalışması sırasında bir bankada dolandırılmak üzere olan yaşlı kadını fark etti.

Şahıs ile yapılan görüşmede tanımadığı şahısların kendisini aradığını ve 100 bin TL para talep ettiğini beyan etmesi üzerine, ekipler tarafından olaya müdahale edildi. Yaşlı kadın, polis ekiplerinin müdahalesi sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Cumhuriyet savcısından alının talimatların ardından olayın şüphelisini tespite yönelik tahkikata başlandı. (İHA)

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