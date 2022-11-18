Polisin dikkati 100 bin lirayı kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye çalışması sırasında bir bankada dolandırılmak üzere olan yaşlı kadını fark etti.

Şahıs ile yapılan görüşmede tanımadığı şahısların kendisini aradığını ve 100 bin TL para talep ettiğini beyan etmesi üzerine, ekipler tarafından olaya müdahale edildi. Yaşlı kadın, polis ekiplerinin müdahalesi sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Cumhuriyet savcısından alının talimatların ardından olayın şüphelisini tespite yönelik tahkikata başlandı. (İHA)