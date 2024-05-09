Kocasına bayılma taklidi yapmak istedi "Kalk başıma kalma..."

Kaynak: Haber Merkezi
Kocasına bayılma taklidi yapmak istedi "Kalk başıma kalma..."
Kocasının ne tepki vereceğini görmek istediği için bayılma numarası yapan bir eklediği reaksiyonu göremedi.

Eşine şaka yapmak için bayılma numarası yapan kadın, kocasının tepkisinden dolayı hayal kırıklığına uğradı. "Ne oldu? Kalk bak başıma kalma. Ben bir şey yapmadım…" diyen kocasının, ayağının dibine düşen karısını sadece ayağıyla dürtmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karısının bayılma numarasına aldırış etmeyen kocanın bu tavrı, birçok kişiden tepki topladı.

Ancak kadının dayanamayıp şakayı sonlandırıp hesap sormaya başlamasıyla ortaya çıkan tartışma, daha da dikkat çekici bir hal aldı. "Ben insanım ya, bir gün bayılsam böyle mi davranacaksın bana?" diyerek kocasına hesap soran kadın, tartışmanın ardından duygusal bir şekilde ağlayarak odadan ayrıldı.

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