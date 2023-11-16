İntihara götürebilir o hapları kullanırken dikkat

İşte antidepresan ilaçlarının vücuda etkileri...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
İntihara götürebilir o hapları kullanırken dikkat

Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresanın yan etkilerinin neler olduğunu biliyor muydunuz?
Depresyon bazı kişiler tarafından hafife alınsa da toplumda her 10 insandan biri hayatı boyunca depresyon geçirmektedir. İngiltere'de yapılan bir çalışmada yaşları 4-16 arasında olan çocuklarda bile % 4 oranında depresyon tespit edilmiştir. Depresyonun tedavisinde ise antidepresanlara başvurulmaktadır.

Antidepresanlar hangi hastalıklar için kullanılır?
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar: Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünce ve hareketlere sahip insanlardır. Takıntılı düşüncelerinden geçici olarak kurtulmak için bazı tekrarlayıcı hareketler yapabilirler. Temizlik hastalığı, simetri hastalığı, büyükten küçüğe doğru dizme gibi...

Yaygın anksiyete bozukluğu olanlar: Kişiler yaşadıkları durumla uygun olmayacak şekilde sürekli endişelidirler. Endişe konuları, para, iş, sağlık ve aile ile ilgili olabilir. Genellikle en olumsuz sonucu düşünürler. Bu düşünceler için ortada bir sebep olması gerekmez. Kaygı düşünceleri en az 6 ay boyunca devam etmektedir.

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayanlar: Çok stresli, üzücü ve korkutucu yaşamsal olaylardan sonra gelişen aşırı kaygılı olma halidir. Ciddi trafik kazaları, cinsel saldırı, soygun, uzun süreli cinsel istismar, şiddetli ölümlere tanık olmak, terör saldırıları, deprem, sel ve yangın gibi durumları yaşamış olanlarda sık görülür.

Antidepresan nasıl etki eder?
Antidepresanlar beyindeki serotonin ve noradrenalin gibi kimyasal maddelerin düzeyini arttırarak etki gösterir. Bu maddelere nörotransmitter adı verilir. Adı geçen kimyasal maddelerin kişinin ruh halini iyileştirici etkisi vardır. Antidepresan ilaçlar beyinden gönderilen ağrı sinyallerini de azaltır. Bu nedenle kronik ağrı tedavisinde de andidepresanlar kullanılmaktadır. Antidepresanlar depresyonun nedenini ortadan kaldırmadığından psikoterapi ile birlikte kullanılmalıdır.

Antidepresanların yan etkileri nelerdir?
Antidepresanın yan etkilerin pek çoğu bir haftalık kullanımdan sonra ortadan kalkar. Yan etkiler çok şiddetliyse hekime bilgi vermek gerekir. Her antidepresanın yan etkileri ilaç prospektüsünde yazar. Genel olarak görülen yan etkiler:

Başlangıçta hastalar kendilerini daha da endişeli hissedebilirler.
Hazımsızlık ve mide ağrıları
İshal veya kabızlık
İştah kaybı
Aşırı yemek yeme
Baş dönmesi
Uykusuzluk
Baş ağrısı
Cinsel istekte azalma
Orgazm olma zorluğu
Erkeklerde ereksiyon problemleri

Nadir olarak antidepresan kullanan hastalarda başlangıçta intihar düşünceleri olabilir. Özellikle 25 yaş altı gençler risk altındadır. Bu belirti ortaya çıktığında doktora ve hastanın yakın çevresine bilgi vermek gerekir. Görülen bu yan etki zamanla ortadan kalkar.

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