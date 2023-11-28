Kovulduğu inşaata çıkıp intihar girişiminde bulununca, tazminatı vinçle ulaştırıldı

Bursa’da yapımı süren bir fabrika inşaatında çalışan Tunahan T. İşten tazminatsız bir şekilde çıkarılınca çalıştığı inşaatın tepesine çıkıp tazminatı verilmezse, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. Zarf içerisine konulan tazminatı sepetli vinç ile kendisine ulaştırılan işçi intihardan vazgeçti.

KAYNAK: DHA
Kovulduğu inşaata çıkıp intihar girişiminde bulununca, tazminatı vinçle ulaştırıldı

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında meydana gelen olayda, İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan T., çalıştığı inşaatın 3’üncü katındaki beton bloğun üzerine çıktı. Tazminatı verilmezse intihar edeceğini söyleyen işçinin mesai arkadaşları polise haber verdi.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında meydana gelen olayda, İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan T., çalıştığı inşaatın tepesine çıkıp tazmninatı verilmezse elindeki bıçakla kendini öldüreceğini söyledi. Yaşanan olay sonrası İşçinin mesai arkadaşları, polis ekiplerine haber verdi.

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TÜRK PARASINI ALIP EURO'YU YIRTTI

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Tunahan T.’yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalışırken, firma yetkililerine haber verildi. Firma yöneticileri tarafından temin edilen 13 bin TL ile 200 Euro, zarfa konularak sepetli vinç ile çıkan bir işçi tarafından Tunahan T.’ye ulaştırıldı. Zarfı açıp içerisindeki parayı sayan Tunahan T., Türk Liralarını alıp 200 Euro’yu ise yırtıp attı.

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İŞÇİNİN EYLEMİ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Tazminatı verildikten sonra ikna olan işçi, 1,5 saat süren eylemini sonlandırarak vinç yardımıyla inşaattan indirildi. Elindeki bıçağı polise teslim eden Tunahan T., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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