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İntiharkolik Hasan 84. intihar girişiminde Burdur’da ortaya çıktı

“İntiharkolik Hasan” olarak bilinen bir kişi, daha önce farklı illerde 83 kez intihar girişiminde bulunduktan sonra Burdur'da polisi alarma geçirdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 23:17
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İntiharkolik Hasan 84. intihar girişiminde Burdur’da ortaya çıktı

İntiharkolik Hasan 84. intihar girişiminde Burdur’da ortaya çıktı
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Çatıda uzun süre polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen Hasan İ., belediye başkanının gelmesini istedi. Belediye başkan yardımcısı olay yerine gelerek şahıs ile konuştu ve sonunda ikna ederek aşağıya indirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri önlem aldı.

Polisler, çatıda bulunan kişinin “İntiharkolik Hasan” olduğunu tespit etti ve ikna çalışmalarına başladılar.

Ancak şahıs, inmeyi kabul etmedi ve belediye başkanının gelmesini talep etti. Sonunda belediye başkan yardımcısı olay yerine gelerek uzun süre şahıs ile konuştu ve onu ikna ederek aşağıya indirdi.

Öte yandan, çatıda kıyafetlerini yakmaya çalışıp kafasında kiremit kırarak tehlikeli hareketlerde bulunan Hasan İ. çevredekilerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının ardından aşağıya inen "İntiharkolik Hasan", Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan’ın elini öperek bir daha intihara kalkışmayacağı sözünü verdi. Daha önce Türkiye’nin birçok yerinde 83 defa intihar girişiminde bulunan Hasan İ., bugün itibarıyla 84 girişimde bulunmuş oldu.

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