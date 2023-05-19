iOS 16.5 yayınlandı. Apple cihazlara hangi özellikler yüklendi

Apple, iPhone kullanıcıları için geliştirdiği işletim sisteminin son sürümü olan iOS 16.5 güncellemesini yayınladı.

iOS 16.4'ün yayınlanmasından 1 ay sonra gelen güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad'lere yeni emojiler, Safari Web Push Bildirimleri dahil birçok yenilik geldiği ortaya çıktı.

Apple, iOS 16.4'te olduğu gibi iOS 16.5'te de yazılım hatalarına odaklanıldığına dikkat çekti.

İOS 16.5 İLE GELEN ÖZELLİKLER

News'teki Spor sekmesi, takip ettiğiniz takımlar ve ligler için hikayelere, skorlara, puan durumu ve daha fazlasına kolay erişim sağlayacak.

Apple News'teki Spor skorum ve program kartlarım sizi doğrudan belirli oyunlarla ilgili ek ayrıntıları bulabileceğiniz oyun sayfalarına götürecek.

Spotlight'ın yanıt vermeme sorunu düzeltildi.

CarPlay'deki Podcast'lerin içerik yüklememesi sorunu giderildi.

Ekran Süresi ayarlarının sıfırlanabileceği veya tüm cihazlar arasında senkronize edilememesi sorunu çözüldü.

İOS 16.5 NASIL YÜKLENİR

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iOS 16.5 güncellemesi telefona indirilebilir.