iOS 17.1 güncellemesi yayınlandı. Cihazlara hangi özellikler geliyor. Hangi telefonlar güncellemeyi alabilecek

Apple, yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladığını duyurdu.

iOS 16 sürümünde bulunan bazı hatalar nedeniyle kullanıcılar yeni sürüme geçmek istemedi.

Örneğin bazı iPhone kullanıcılarının gece şarjdayken telefonu kapanıyor, bazılarının ise Wi-Fi bağlantılarında kopukluklar meydana geliyor.

YENİ GÜNCELLEMEDE HANGİ YENİLİKLER VAR

iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte AirDrop kapsama alanı dışındayken internet üzerinden büyük boyutlu AirDrop dosya aktarımı mümkün hale geldi.

Apple Müzik ile favori şarkılara, albümlere ve çalma listelerine yönelik seçenekler sunacak ve artık her çalma listesinin sonunda bu önerilere yer verilecek.

Apple Watch’u ilk kez eşleştirirken veya aktarırken önemli konum ayarının sıfırlanmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Klavyenin geç yanıt vermesine neden olabilen bir sorun da güncelleme ile giderildi.

iOS 17.1, StandBy özelliği için yeni kontrol seçenekleri, dinamik adada flaş ışığı göstergesi gibi iPhone 14 Pro ve 15 Pro modellerine özel yenilikler de içeriyor.

Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise kilit ekranında karşımıza çıkıyor. iPhone'lardaki kilit ekranları, iOS 16'dan beri karışık fotoğraf desteği sunuyor.

Bu özellik, kullanıcının galerisinde bulunan görüntüleri rastgele seçip, her kilit ekranı açıldığında farklı bir görüntü gösteriyordu.

Kullanıcılar, artık yeni bir albüm oluşturup bu albümdeki duvar kâğıtlarının gösterilmesini sağlayabilecek.

Fransa, geçtiğimiz ay iPhone 12'lerin yasal sınırdan fazla radyasyon yaydığını duyurarak telefonların satışlarını askıya almıştı. Yeni güncelleme ile radyasyon sorunları da çözüldü.

İOS 17.1 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR ALABİLECEK

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

İOS 17.1 NASIL YÜKLENİR

iPhone şarja takılmalı.

Bir Wi-Fi ağına bağlanılmalı.

"Ayarlar" uygulamasına dokunulmalı.

"Genel" menüsüne dokunulmalı.

"Yazılım Güncelleme" bölümüne girilmeli ve "iOS 17.1'i indir" bölümüne tıklanılmalı.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlar izlenmeli.