iOS 17.1 güncellemesi yayınlandı. Cihazlara hangi özellikler geliyor. Hangi telefonlar güncellemeyi alabilecek

iPhone telefonlara yeni güncellemeler gelmesi amacıyla sürüm yükseltildi. iOS 17.1 sürümüyle birlikte hangi cihazlara, hangi özellikler eklendi. İşte yanıtı...

iOS 17.1 güncellemesi yayınlandı. Cihazlara hangi özellikler geliyor. Hangi telefonlar güncellemeyi alabilecek

Apple, yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladığını duyurdu.

iOS 16 sürümünde bulunan bazı hatalar nedeniyle kullanıcılar yeni sürüme geçmek istemedi.

Örneğin bazı iPhone kullanıcılarının gece şarjdayken telefonu kapanıyor, bazılarının ise Wi-Fi bağlantılarında kopukluklar meydana geliyor.

YENİ GÜNCELLEMEDE HANGİ YENİLİKLER VAR

iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte AirDrop kapsama alanı dışındayken internet üzerinden büyük boyutlu AirDrop dosya aktarımı mümkün hale geldi.

Apple Müzik ile favori şarkılara, albümlere ve çalma listelerine yönelik seçenekler sunacak ve artık her çalma listesinin sonunda bu önerilere yer verilecek.

Apple Watch’u ilk kez eşleştirirken veya aktarırken önemli konum ayarının sıfırlanmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Klavyenin geç yanıt vermesine neden olabilen bir sorun da güncelleme ile giderildi.

iOS 17.1, StandBy özelliği için yeni kontrol seçenekleri, dinamik adada flaş ışığı göstergesi gibi iPhone 14 Pro ve 15 Pro modellerine özel yenilikler de içeriyor.

Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise kilit ekranında karşımıza çıkıyor. iPhone'lardaki kilit ekranları, iOS 16'dan beri karışık fotoğraf desteği sunuyor.

Bu özellik, kullanıcının galerisinde bulunan görüntüleri rastgele seçip, her kilit ekranı açıldığında farklı bir görüntü gösteriyordu.

Kullanıcılar, artık yeni bir albüm oluşturup bu albümdeki duvar kâğıtlarının gösterilmesini sağlayabilecek.

Fransa, geçtiğimiz ay iPhone 12'lerin yasal sınırdan fazla radyasyon yaydığını duyurarak telefonların satışlarını askıya almıştı. Yeni güncelleme ile radyasyon sorunları da çözüldü.

İOS 17.1 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR ALABİLECEK

iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max

İOS 17.1 NASIL YÜKLENİR

iPhone şarja takılmalı.
Bir Wi-Fi ağına bağlanılmalı.
"Ayarlar" uygulamasına dokunulmalı.
"Genel" menüsüne dokunulmalı.
"Yazılım Güncelleme" bölümüne girilmeli ve "iOS 17.1'i indir" bölümüne tıklanılmalı.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlar izlenmeli.

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