iOS 17 bugün yayınlanacak. Hangi telefonlar güncellemeyi alacak

Merakla beklenen iOS 17 güncellemesi bugün cihazlara yüklenecek. Güncellemeyle birlikte cihazlara hangi özelliklerin geleceği sıralandı. İşte güncellemeyi alabilecek cihazlar listesi...

iOS 17 bugün yayınlanacak. Hangi telefonlar güncellemeyi alacak

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

iOS 17 güncellemesi bugün yayınlanacak. Hangi cihazların güncellemeyi alacağı listelendi.

Ayrıca cihaz ile hangi yeni özelliklerin geleceği de belli oldu.

IOS 17 İLE GELECEK ÖZELLİKLER

iOS 17’nin en büyük yeniliklerinden birisi arama ekranında görünecek “Çağrılarınızı kişiselleştirin” olacak.

Ayrıca ekrana bir kişinin fotoğrafı veya Memoji koyulabilecek ve yazı stilinden rengine kadar tüm arama ekranı tasarlanabilinecek.

Canlı Çıkartmalar desteği sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçebilecek ve daha sonra çıkartma olarak kullanılabilinecek.

AirDrop benzeri bir özellik olan NameDrop ise bir diğer yenilik olarak kayıtlarsa geçti.

AirDrop’a benzer şekilde çalışacak bu özellik sayesinde rehberde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini farklı bir iPhone veya Apple Watch’a gönderilebilinecek.

SharePlay sayesinde bir başka iPhone sahibiyle müzik dinleyebilir, film izleyebilir veya oyun oynanabilinecek.

iOS 17 alacak modeller şu şekilde:

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 3
iPhone SE 2
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması Güncel
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor Güncel
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Güncel
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti Güncel
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi Güncel
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi
Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar Magazin
Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar