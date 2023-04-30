iOS 17'nin tasarımı sızdı

Haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC etkinliğinde tanıtılacak olan iOS 17 sürümünün tasarımı sızdırıldı.

iOS 17'nin tasarımı sızdı

Analyst941 tarafından iOS 17'ye dair yeni tasarımlar sızdırıldı.

Özellik olarak yeni iOS 17'de Cüzdan uygulaması, yeni Sağlık uygulaması ve duvar kağıdını özelleştirmek için yenilenen arayüz dahil olmak üzere bazı güncellemeler mevcut hale gelecek.

Yeni Cüzdan uygulamasının, kartları ve havayolu biniş kartları gibi diğer geçişler için arama işlevi ve ayrı sekmeler sunan güncellenmiş bir arayüze sahip olduğu belirtildi.

iOS 17 sürümünde Cüzdan uygulamasına “Nakit”, “Anahtarlar”, “Kimlikler” ve “Siparişler” için özel sekmeler içeren bir alt gezinme çubuğu eklenecek.

2023 yılında karma gerçeklik üzerine yoğunlaşan Apple, WWDC etkinliğinde AR/VR teknolojilerini ön plana çıkaracak. iOS, iPadOS ve macOS için radikal değişiklikler yapılması beklenmiyor.

1.png

2.png

Öne Çıkanlar
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Son Haberler
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı Magazin
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu Spor
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi? Güncel
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi?
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı? Keşfet
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı?
İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira Spor
İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira
İngiltere'de hemşireler greve gidecek Dünya
İngiltere'de hemşireler greve gidecek
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı