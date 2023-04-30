iOS 17'nin tasarımı sızdı

Analyst941 tarafından iOS 17'ye dair yeni tasarımlar sızdırıldı.

Özellik olarak yeni iOS 17'de Cüzdan uygulaması, yeni Sağlık uygulaması ve duvar kağıdını özelleştirmek için yenilenen arayüz dahil olmak üzere bazı güncellemeler mevcut hale gelecek.

Yeni Cüzdan uygulamasının, kartları ve havayolu biniş kartları gibi diğer geçişler için arama işlevi ve ayrı sekmeler sunan güncellenmiş bir arayüze sahip olduğu belirtildi.

iOS 17 sürümünde Cüzdan uygulamasına “Nakit”, “Anahtarlar”, “Kimlikler” ve “Siparişler” için özel sekmeler içeren bir alt gezinme çubuğu eklenecek.

2023 yılında karma gerçeklik üzerine yoğunlaşan Apple, WWDC etkinliğinde AR/VR teknolojilerini ön plana çıkaracak. iOS, iPadOS ve macOS için radikal değişiklikler yapılması beklenmiyor.