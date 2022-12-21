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İpek Filiz Yazıcı'nın düğün telaşı başladı. Kız kardeşiyle alışverişe çıktı

Müzisyen Ufuk Beydemir ile Roma'da sürpriz nikahla dünya evine giren oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yı düğün telaşı sardı. 25 Aralık'ta İstanbul'da düğün yapacak olan Yazıcı, kız kardeşiyle alışverişe çıktı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:47
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İpek Filiz Yazıcı'yı düğün telaşı sardı! Ufuk Beydemir ile Roma'da nikah masasına oturmuştu

İpek Filiz Yazıcı'nın düğün telaşı başladı. Kız kardeşiyle alışverişe çıktı
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Kız kardeşi ile önceki gün Nişantaşı Citys'de objektiflere yansıyan İpek Filiz Yazıcı düğün alışverişine çıktı. Ünlü oyuncu 25 Aralık'ta İstanbul'da bir otelde düğün yapacaklarını söyledi. 

"Düğün hazırlıkları için geziyorum, son düzlükteyiz" diyen Yazıcı "Pazar günü ayın 25'inde düğünümüz var. Ufak tefek eksiklikler vardı onları hallediyoruz. Keyifli bir düğün olacak aileler, akrabalar, arkadaşlarla. Biz balayını önce yapmıştık biliyorsunuz. Belki bir balayı daha yaza yaparız" şeklinde konuştu. 

Ekranda olmayı istediğini ancak iyi senaryo ve güzel iş beklediğini de anlatan İpek Filiz Yazıcı, kardeşi Duru Yazıcı'nın ufak tefek oyunculuk denemeleri yaptığını söyleyip "Kardeşim öğrenci o da ufak tefek oyunculuklar yaptı. Devamını getirebilir" dedi.  


 

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