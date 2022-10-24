İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evlendi. Roma'da sürpriz nikah

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile şarkıcı Ufuk Beydemir (30), geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmıştı.

İki yıldır birlikte olan sevgililerin ne zaman evlenecekleri merak ediliyordu. Çift, hayranlarını ters köşe yaptı ve Roma'da dünya evine girdi.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in sosyal medyadan paylaştığı nikah fotoğraflarına beğeni yağdı.

Roma'daki tarihi yapı Kolezyum'un önünde poz veren çift, siyah beyaz olarak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

Yazıcı, nikah törenin straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih etti. Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giydi.

