İpek Tuzcuoğlu bakın nereye taşındı

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu dizi çekimleri nedeniyle Kapadokya’ya taşındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İpek Tuzcuoğlu bakın nereye taşındı

Dizi çekimlerinden dolayı Kapadokya'ya yerleşen İpek Tuzcuoğlu, fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

ipek-tuzcuoglu-bakin-nereye-tasindi-d0ty6.jpg

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan usta oyuncu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

ipek-tuzcuoglu-bakin-nereye-tasindi-f8muj.jpg

Gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap veren Tuzcuoğlu, "İstanbul'a sadece oyunculuk dersleri vermek için ayda sadece iki gün gelme fırsatım oluyor set programımızın yoğunluğundan dolayı. Şehir dışı projelerini açıkçası çok seviyorum İstanbul'un kaosundan uzaklaşmak hele Kapadokya'da olmak ruhumu pozitif anlamda çok besliyor. Daha önce çalıştığım tüm şehir dışı projelerde büyük bir keyif ile çalıştım, başka başka şehirler, insanlar tanımak bir oyuncu için değerli bir arşivdir. Şehir dışı oyuncusuyum desem yeridir" dedi.

ipek-tuzcuoglu-bakin-nereye-tasindi-qsubz.jpg

İlgili Haberler
İpek Tuzcuoğlu kahvesini dezenfekte etti! Görenler gözlerine inanamadı
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Bir hoca küçük çocuklara yaptığı konuşmayla gündem oldu: "Köpek bakılan evde bereket, huzur olmaz" Gündem
Bir hoca küçük çocuklara yaptığı konuşmayla gündem oldu: "Köpek bakılan evde bereket, huzur olmaz"
Sinop’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Gündem
Sinop’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir? Gündem
Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir?
Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir? Gündem
Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir?
En hızlı kilo nasıl verilmeli Sağlık
En hızlı kilo nasıl verilmeli
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak Dünya
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı Gündem
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı