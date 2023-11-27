İpek Tuzcuoğlu bakın nereye taşındı

Dizi çekimlerinden dolayı Kapadokya'ya yerleşen İpek Tuzcuoğlu, fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan usta oyuncu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap veren Tuzcuoğlu, "İstanbul'a sadece oyunculuk dersleri vermek için ayda sadece iki gün gelme fırsatım oluyor set programımızın yoğunluğundan dolayı. Şehir dışı projelerini açıkçası çok seviyorum İstanbul'un kaosundan uzaklaşmak hele Kapadokya'da olmak ruhumu pozitif anlamda çok besliyor. Daha önce çalıştığım tüm şehir dışı projelerde büyük bir keyif ile çalıştım, başka başka şehirler, insanlar tanımak bir oyuncu için değerli bir arşivdir. Şehir dışı oyuncusuyum desem yeridir" dedi.