Apple’ın sevilen cep telefonu iPhone 11 modeline dair teknik özellikleri ve fiyat performansı hakkındaki detayları bilgileri sizler için derledik. İşte iPhone 11 özellikleri… Peki, iPhone 11 özellikleri neler? Apple iPhone 11 ne kadar teknik özellikleri ne?

İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11 renkleri: Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, (PRODUCT)RED™, Beyaz

iPhone 11 kapasite: 64 GB, 128 GB, 256 GB

iPhone 11 Boyut ve Ağırlığı

- Genişlik: 75,7 mm

- Uzunluk: 150,9 mm

- Derinlik: 8,3 mm

- Ağırlık: 194 gram

iPhone 11 Ekranı

- Liquid Retina HD ekran

- IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch

- 326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük

- 1400:1 kontrast oranı (tipik)

- True Tone ekran

- Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

- Haptic Touch

- 625 nit maksimum parlaklık (tipik)

- Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

- Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

iPhone 11 Kamera

- Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar

- Geniş: ƒ/1.8 diyafram

- Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

- 2 kat optik uzaklaştırma

- 5 kata kadar dijital zoom

- Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

- Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

- Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

- Altı bileşenli lens (Geniş); beş bileşenli lens (Ultra Geniş)

- Yavaş Senkron özelliğine sahip True Tone Flash

- Panorama (63 MP’e kadar)

- Safir kristal lens kapağı

- %100 Focus Pixels (Geniş)

- Gece modu (Geniş)

- Deep Fusion (Geniş)

- Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR

- Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

- Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

- Otomatik görüntü stabilizasyonu

- Seri çekim modu

- Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

- Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

iPhone 11 Güç ve Pil

- Video oynatma: 17 saate kadar

- Online video izleme: 10 saate kadar

- Ses çalma: 65 saate kadar

- Hızlı şarj özelliği: 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj10 (adaptör ayrı satılır)

- Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

- Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır11)

- USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme