iPhone 14 orman yangınını önledi. Ağaçların hayatını kurtardı

Apple'ın son akıllı telefonu olan iPhone 14'te yer alan Uydu ile Acil SOS özelliği sayesinde Kanada'da bir orman yanmaktan son anda kurtuldu.

iPhone 14 orman yangınını önledi. Ağaçların hayatını kurtardı

Kanada’nın Ontario şehrindeki Dog Gölü’nde çıkan bir orman yangınına bölgede bulunan çift müdahale etti.

Çift, acil servislerle iletişim kurmak için iPhone 14 özelliğini kullandı. Acil durum mesajı üzerine harekete geçen yetkililerin bölgedeki yangına kısa sürede müdahale etmeyi başardı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

AĞAÇLARIN HAYATINI KURTARDI

Gölde seyahat ederken, yangın olduğunu fark eden kişiler, iPhone 14’ün acil durum uydu bağlantı sistemini kullandı. Daha sonrasında yetkililere haber veren kampçılar, bu sayede adada meydana gelen yangının daha fazla büyümesinin önüne geçti.

Apple’ın acil durum uydu bağlantısı şimdiye kadar bazı bölgelerde mahsur kalan insanları kurtarmak için kullanılmıştı. Şimdiye kadar birçok hayat kurtaran bu özellik, şimdi ise bir ormanın yok olmasının önüne geçti.

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