Apple son iPhone 14 serisinin ardından iPhone 15 için kolları sıvadı. iPhone 15’in Eylül ayı gibi satışa sunulabileceği konuşulurken yeni iPhone 15’in özellikleri merak ediliyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15’in özellikleri neler?

Apple markası son iPhone 14 serisinin ardından yeni iPhone 15 için kolları sıvadı. Muhtemelen her sene olduğu önümüzdeki yıl da iPhone 15 serisini Eylül ayında çıktığını görebiliriz. Ortaya atılan son iddialar ise iPhone 15 modellerinin ekranlarına ilişkin bilgiler. Peki, iPhone 15’in özellikleri neler?

İPHONE 15’İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bilindiği üzere iPhone 15 serisiyle birlikte Apple dinamik ada özelliğini düz modellerine getirecek. Yeni iPhone modelleri iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelle karşımıza çıkacak.

Apple’a yakınlığıyla bilinen bir haber sitesinin iddialarına göreyse, telefonlarda kullanılacak ekranların özellikleri netleşti. Buna göre, iPhone 15’de 6,06 inç, iPhone 15 Plus’ta ise 6,68 inç büyüklüğünde LTPS OLED panel bulunacak. Söz konusu paneller iPhone 15’e 2532 x 1170 piksellik çözünürlük sağlayacakken, iPhone 15 Plus ise 2778 x 1284 piksellik bir görünüme kavuşmuş olacak. 90Hz ekran yenileme hızıyla gelecek olan panellerde dinamik ada ekran tasarımı ise korunacak.

iPhone 15 Pro’ya baktığımız zaman bu telefonun ekran boyutu 6,12 inç çözünürlüğü ise 2564 x 1183 piksel olarak belirlenirken, serinin en büyük modeli olması beklenen iPhone 15 Pro Max ise karşımıza 6,69 inç büyüklüğünde ve 2802 x 1294 çözünürlüğünde bir ekranla çıkacak.

Son olarak her iki telefonun ekranı da LTPO OLED panele sahip olacakken, bu ikilinin diğer ikiliden en önemli farkı ise, ekranın üst kısmındaki kameranın hemen yanında bulunan ve bazı sensörlerin yerleştirildiği ufak delik olacak.