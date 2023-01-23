23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

iPhone cihazlar tek elle nasıl kullanılır? Apple cihazlarda kısayollar listesi

Günlük hayatta akıllı telefonlarda işleri kolaylaştıracak bazı kısayollar bulmak gerekir. Apple kullanıcıları için saniyeler içerisinde bir işlemi yapmak kolaylaştı. İşte tek elle iPhone kullanma teknikleri...

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:05
Takip Et

Apple cihazları tek elle kullanmanın kısayolları

iPhone cihazlar tek elle nasıl kullanılır? Apple cihazlarda kısayollar listesi
+
Aa
-

iPhone’ların büyük çoğunluğunun ekranları tek ele sığamayacak kadar büyüktür. Genişlik ve boyut olarak büyük iPhone’ları tek elle kullanmak için bazı kısayollar bulunmaktadır.

1. EKRAN YAKINLAŞTIRMA KULLANMA

iPhone cihazların ana ekranı üzerindeki simgeleri belirgin hale getirmek için “Ekran Yakınlaştırma” işlemi yapılabilir. Bunun için "Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Ekran Yakınlaştırma" alanına girilmelidir. Sonrasında “Daha Büyük Metin” öğesi seçilmelidir.

2. EKRANIN ÜST BÖLÜMÜNDEKİ ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI

iPhone cihazlarda erişilebilirlik önemli bir özelliktir. Erişilebilirlik özelliğini kullanmak için ekran üst tarafını kaydırıp aşağıya indirmek gerekir. Böylece “Kontrol Merkezi”, ekran üzerindeki uygulamalar, “Bildirim Merkezi” alanlarına hızlıca ulaşılabilir. “Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma” sekmelerinden Erişilebilirlik’i etkin hale getirmek mümkündür.

3. YAZMA EYLEMİNİ KOLAYLAŞTIRMA

iPhone cihazlarının klavyelerinde yazmayı basitleştiren iki tane özellik bulunmaktadır. Uzun mesajlar için “Dikte” özelliği kullanılır. Klavyenin sağ alt köşesinde konumlanan mikrofon simgesine tıklanılır. 

Konuşmadan yazmaya “Dikte” özelliğiyle geçilir. Bu özellikle yanlış anlamalar da kolayca düzeltilebilir.

4. İPHONE TUTUŞ ŞEKLİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Genişlik ve boyut olarak küçük iPhone’lar tek elle kolay tutulabilir. iPhone’un büyüklüğüne bakmadan tek elle tutup kullanmaya çalışılmalı. 

5. ANA EKRAN ÜZERİNDEKİ UYGULAMALAR TEKRAR DÜZENLENMELİ

Bir öncekine oranla daha büyük bir iPhone kullanmaya başlanıldığında cihazın ana ekranı üzerindeki uygulamaları da düzenlemek gerekir. En çok kullanılan uygulamaları ekranın alt bölümüne almak gerekir. 

6. SİRİ’Yİ KULLANMA

iPhone’larda bir işlem yaparken illa parmaklarınızı kullanmaya gerek yoktur. Siri’yi alarm, hatırlatma vb. işlemleri için kullanabilmrk mümkündür. Ekrandaki görüntüyü karşı tarafa Siri aracılığıyla gönderilebilir. Aramaları açma ve kapatma işlemlerini de aynı şekilde Siri üzerinden yapmak mümkündür.

7. KISAYOLLARDAN YARARLANMA

iPhone'lardaki kısayollardan yararlanarak telefon açma-kapama, ekran görüntüsü alma, ses seviyesini değiştirme gibi işlemleri kolayca yapılabilir.

Cihaz ekranının sanal ana düğmesi AssistiveTouch ile “Siri’yi etkinleştirme”, “Denetim Merkezi Açma”, “Ekran Görüntüsü Alma” işlemleri yapılabilir. "Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > AssistiveTouch” seçenekleri üzerinden AssistiveTouch’ı etkin hale getirilebilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
1
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
4
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
5
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
6
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
7
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.