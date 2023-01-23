iPhone cihazlar tek elle nasıl kullanılır? Apple cihazlarda kısayollar listesi

iPhone’ların büyük çoğunluğunun ekranları tek ele sığamayacak kadar büyüktür. Genişlik ve boyut olarak büyük iPhone’ları tek elle kullanmak için bazı kısayollar bulunmaktadır.

1. EKRAN YAKINLAŞTIRMA KULLANMA

iPhone cihazların ana ekranı üzerindeki simgeleri belirgin hale getirmek için “Ekran Yakınlaştırma” işlemi yapılabilir. Bunun için "Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Ekran Yakınlaştırma" alanına girilmelidir. Sonrasında “Daha Büyük Metin” öğesi seçilmelidir.

2. EKRANIN ÜST BÖLÜMÜNDEKİ ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI

iPhone cihazlarda erişilebilirlik önemli bir özelliktir. Erişilebilirlik özelliğini kullanmak için ekran üst tarafını kaydırıp aşağıya indirmek gerekir. Böylece “Kontrol Merkezi”, ekran üzerindeki uygulamalar, “Bildirim Merkezi” alanlarına hızlıca ulaşılabilir. “Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma” sekmelerinden Erişilebilirlik’i etkin hale getirmek mümkündür.

3. YAZMA EYLEMİNİ KOLAYLAŞTIRMA

iPhone cihazlarının klavyelerinde yazmayı basitleştiren iki tane özellik bulunmaktadır. Uzun mesajlar için “Dikte” özelliği kullanılır. Klavyenin sağ alt köşesinde konumlanan mikrofon simgesine tıklanılır.

Konuşmadan yazmaya “Dikte” özelliğiyle geçilir. Bu özellikle yanlış anlamalar da kolayca düzeltilebilir.

4. İPHONE TUTUŞ ŞEKLİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Genişlik ve boyut olarak küçük iPhone’lar tek elle kolay tutulabilir. iPhone’un büyüklüğüne bakmadan tek elle tutup kullanmaya çalışılmalı.

5. ANA EKRAN ÜZERİNDEKİ UYGULAMALAR TEKRAR DÜZENLENMELİ

Bir öncekine oranla daha büyük bir iPhone kullanmaya başlanıldığında cihazın ana ekranı üzerindeki uygulamaları da düzenlemek gerekir. En çok kullanılan uygulamaları ekranın alt bölümüne almak gerekir.

6. SİRİ’Yİ KULLANMA

iPhone’larda bir işlem yaparken illa parmaklarınızı kullanmaya gerek yoktur. Siri’yi alarm, hatırlatma vb. işlemleri için kullanabilmrk mümkündür. Ekrandaki görüntüyü karşı tarafa Siri aracılığıyla gönderilebilir. Aramaları açma ve kapatma işlemlerini de aynı şekilde Siri üzerinden yapmak mümkündür.

7. KISAYOLLARDAN YARARLANMA

iPhone'lardaki kısayollardan yararlanarak telefon açma-kapama, ekran görüntüsü alma, ses seviyesini değiştirme gibi işlemleri kolayca yapılabilir.

Cihaz ekranının sanal ana düğmesi AssistiveTouch ile “Siri’yi etkinleştirme”, “Denetim Merkezi Açma”, “Ekran Görüntüsü Alma” işlemleri yapılabilir. "Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > AssistiveTouch” seçenekleri üzerinden AssistiveTouch’ı etkin hale getirilebilir.