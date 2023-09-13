iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?

Merakla beklenen iPhone 15 serisi gerçekleşen lansman ile tüm dünyaya duyuruldu. Apple iPhone 15 serisinde pek çok yeni özellik mevcut. Peki, iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?

iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?

Eylül ayının sonunda Türkiye’de satışa çıkacak olan iPhone 15 yeni özellikleri ve renk seçeneğiyle ilgiliyle takip ediliyor. Apple iPhone 15’in teknik özellikleri ve kamerası araştırılıyor. Peki, iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?

Wonderlust etkinliği Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamaları ile başladı ve iPhone 15 ile yeni nesil Apple Watch tanıtım gerçekleşti. iPhone 15'e eklenen özellikleri iPhone Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Kaiann Drance anlattı.

iPhone 15'teki ilk değişiklik Dynamic Island'da. iPhone 15 ile Dynamic Island'a daha fazla özellik eklenmiş durumda. Artık maç sonuçlarından, uçuş planına kadar birçok şey buradan takip edilebilecek.

APPLE İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

- 2000 nitlik yeni ekrana sahip iphone 15 6,1 inç, iPhone 15 Plus ise ,6,7 inç boyutunda.

- iPhone 15'te renkler, materyalin içerisine işlenmiş durumda.

- iPhone 15 ekranı artık seramik bir kalkana sahip.

- iPhone 15 içerisindeki pildeki kobaltın tamamı geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış.

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- Öte yandan iPhone 15 cihazlarında artık USB-C bağlantı portu kullanıldığını duyurdu. 2. nesil AirPods ve EarPods da USB-C bağlantısına sahip olacak.

- GSM şebekesinin yetersiz olduğu yer ve anlarda uydu ile acil durum çağrısı gönderilebilecek. Artık Roadside Assistance ile, araç için yol yardımı alınabilecek. Ancak bu özellik şimdilik sadece ABD'de kullanılabiliyor.

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- iPhone 15 renkleri sarı, kırmızı, pembe, yeşil, yıldız ışığı, gece yarısı

İPHONE 15 KAMERASI

Yeni iPhone 15'in ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde. 2x telefoto kamerası ise "sanal" ancak "optik kalitesinde.

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Apple, iPhone 15 ile portre fotoğraflarında yeni bir neslin geldiğini söylüyor. Portre çekmek artık makine öğrenme sayesinde daha kolay, telefonunuz objenizi fark edip, otomatik olarak Portre moduna geçebiliyor. Ayrıca artık fotoğraflarda odak ve derinliği değiştirebileceksiniz.

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Smart HDR dengesiz ışık koşullarında, gece modu da karanlık saatlerde çekilen fotoğrafları daha etkileyici hale getiriyor.

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