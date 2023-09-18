Merakla beklenen İOS 17 güncellemesi geldi. İşte birbirinden ilginç özellikler

Apple, Türkiye’de İPhone kullanıcıların merakla beklediği iOS 17 güncellemesini Türkiye'de erişime açtı.

İOS 17 İLE BİRLİKTE IPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER NELER?

Mesajlarda yapılan bazı güncellemeler, sesli mesajların dökümlerini (Pixel 7 serisinin sunduğuna benzer), canlı konumunuzu ve durumunuzu buluşacağınız birine iletmeye yardımcı olmak için Check In adlı bir dizi yeni özelliği içeriyor.

SESLİ MESAJLARDA ARAYANLARIN NE SÖYLEDİĞİ YAZI OLARAK GÖRÜLEBİLECEK

Apple, ayrıca sesli mesajlarda arayanların ne söylediğinin yazı olarak gözükebileceğini de söylüyor. Mesajlarda yer alacak artı butonuyla telefonunuzdaki istediğiniz fotoğrafları ve canlı fotoğrafları sticker'lara dönüştürmeniz mümkün olacak.

Artık FaceTime uygulamasında arayan kişiler aradıkları kişiye videolu mesajlar bırakabilecek. Bu özellik, Google Meet uygulamasında zaten bulunuyor.

Güncelleme ile "Çıkartmalar" da elden geçiriliyor ve iMessage'lara veya sistemin herhangi bir yerine "çıkartma" olarak herhangi bir emoji veya fotoğraf eklenebilecek.

AirDrop, yalnızca iki iPhone'u birbirine yaklaştırarak seçtiğiniz e-posta adreslerini ve telefon numaralarını gönderecek "NameDrop" isimli yeni bir güncelleme alıyor. iOS 17, otomatik düzeltmeye yönelik geliştirmeler dahil olmak üzere klavye güncellemelerini de içeriyor. Güncelleme ile, ekranı tarih ve saatle birlikte bir durum ekranına dönüştüren yeni bir şarj modu da geliyor.

Söz konusu mod; canlı etkinliklerden, widget'lardan, akıllı yığınlardan bilgi gösterebiliyor ve telefonunun şarj olurken yatay konuma çevrildiğinde devreye giriyor.

SIRI'YE ELVEDA

iOS 17 ile birlikte, Siri'yi devreye almak için "Hey Siri" yerine sadece "Siri" diyebileceksiniz. Ayrıca Siri, arka arkaya verilen komutları da anlayabilecek.

IPHONE'A iOS17 NASIL YÜKLENİR?

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.

Güncellemenin görünmesi için birkaç saniye bekleyin.

Güncelleme aktif olduğunda Şimdi Yükle'ye basın ve talimatları izleyin.

Eğer iOS 16.6 için indirme ve yükleme seçeneğini görürseniz, sayfanın altındaki iOS 17'ye Yükselt düğmesine ve ardından iOS 17 için İndir ve Yükle düğmesine dokunun.