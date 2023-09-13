Eylül ayının sonunda Türkiye’de satışa çıkacak olan iPhone 15 Pro yeni özellikleri ve renk seçeneğiyle ilgiliyle takip ediliyor. Apple iPhone 15 Pro’nun teknik özellikleri ve kamerası araştırılıyor. Peki, iPhone 15 Pro özellikleri neler? Apple iPhone 15 Pro kamerası nasıl olacak?

Wonderlust etkinliği Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamaları ile başladı ve iPhone 15 ile yeni nesil Apple Watch tanıtım gerçekleşti. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’ya eklenen özellikleri iPhone Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Kaiann Drance anlattı.

iPhone 15'teki ilk değişiklik Dynamic Island'da. iPhone 15 ile Dynamic Island'a daha fazla özellik eklenmiş durumda. Artık maç sonuçlarından, uçuş planına kadar birçok şey buradan takip edilebilecek.

APPLE İPHONE 15 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın ardından, iPhone 15 Pro ürününü de tanıtıldı.

- Titanyum gövdeye sahip olan iPhone 15 Pro'nun hafifliği ve en ince çerçeveye sahip.

- iPhone 15 Pro 6,1 inç, iPhone 15 Pro Max ise 6,7 inçlik ekrana sahip.

- Pro serisi Siyah, Beyaz, Mavi ve Doğal Titanyum renklerine sahip.

- Super Retina XDR Ekran.

- Yeni işlemci: A17 Pro

- iPhone 15 Pro sessize alma tuşu yerine artık bir Action tuşu var. Bu tuşa istediğiniz görevi atanabilecek.

- Yeni işlemci A17 Pro 3 nm transistor büyüklüğüne sahip.

- 16 çekirdekli Neural Engine de makine öğrenmesinin cihazın kendisi üzerinden yapılmasına olanak tanıyor.

- iPhone 15 Pro serisi, yeni işlemcisi sayesinde saniyede 10 Gigabit USB 3 hızı sunabilecek.

- 6 çekirdekli GPU ise artık yüzde 20 daha yüksek performans sunuyor.

- iPhone 15 Pro serisi, yeni işlemcisi ile oyunlarda donanım tarafından işletilen Ray Tracing özelliği sunuyor.

- iPhone 15 Pro'nun oyunlardaki yetenekleri, farklı oyun stüdyolarından isimlerin tanıtımları ile sergilendi.

- Resident Evil 4 ve Resident Evil Village de artık iPhone 15 Pro üzerinde oynanabilecek. Assassin's Creed Mirage da 2024'te iPhone'a geliyor.

APPLE İPHONE 15 PRO KAMERA

Cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde. Pro Raw ve Heic fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacak.

iPhone 15 Pro 12 MP telefoto kamera sunarken, iPhone 15 Pro Max 12 MP 5x telefoto kamera ile gelecek.

Ultra geniş kamera da 12 MP çözünürlüğe sahip. USB 3 bağlantısı sayesinde, iPhone 15 Pro cihazlar ile profesyonel fotoğrafların yanı sıra, harici disklere anında kayıt olanağı da sunuluyor.