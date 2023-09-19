iPhone 15 Pro Ultra Gold'un fiyatı 'yok artık' dedirtti. 18 karat altın kaplama

Lüks telefonların önde gelen isimlerinden Carviar, altın kaplama sevenelere özel lüks tasarımlı, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i 18 karat altın kaplama ile süsleyerek üretti.

18 KARAT ALTIN KAPLAMA OLACAK

Carviar, iPhone 15 Pro Ultra Gold ve iPhone 15 Pro Max Ultra Gold ile lüks ve teknolojiyi buluşturuyor. Her iki model de dikkat çekici bir şekilde 18 karat altın kaplama ile kaplandı. Cihazların zarif tasarımını vurgularken aynı zamanda bir lüks sembolü olarak öne çıkıyor.

TAM 260 BİN TL DEĞERİNDE

iPhone 15 Pro Ultra Gold, 8890 dolarlık (yaklaşık 240 bin TL) taban fiyatı ile lüks telefon tutkunlarını cezbetmeyi hedefliyor. Daha büyük ekranı ve kapasitesiyle iPhone 15 Pro Max Ultra Gold ise 9670 dolarlık (yaklaşık 261 bin TL) başlangıç fiyatıyla lüksün doruklarına çıkıyor.

Bu tasarımlar, iPhone'un üstün teknolojisiyle lüksün mükemmel bir birleşimini sunuyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in güçlü işlemcileri, etkileyici kameraları ve yüksek çözünürlüklü ekranları, kullanıcılara olağanüstü bir deneyim sunuyor. Carviar, bu lüks telefonları sadece altın kaplama ile sınırlamıyor.