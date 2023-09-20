iPhone 15 serisinin bilinmeyen bir özelliği daha çıktı. Apple kullanıcıları çok şikayetçiydi

iPhone 15 serisinde pilinin daha uzun süre dayanması için yeni özellikler kullanılacağını duyurdu.

iPhone 15 serisinin bilinmeyen bir özelliği daha çıktı. Apple kullanıcıları çok şikayetçiydi

Apple telefonlarının pil ömrü diğerlerinden daha hassas olmaları ile biliniyor.

iPhone 15 serisinde pilin daha uzun süre dayanmasına olanak sağlayacak bir özellik kullanılacağı ifade edildi.

MacRumors‘un raporuna göre; iPhone 15 serisinde yeni bir pil sağlığı özelliği mevcut olacak. Kullanıcılar bu özelliği aktif etmeleri halinde telefonlarının şarj seviyelerinin yüzde 80’e ulaşması halinde durdurma imkanına sahip olacaklar.

Pilin eskime hızını yavaşlatmak için yüzde 80’e kadar şarj eden ve kalan yüzde 20‘lik kısmı ise kullanıcı rutinlerine göre optimize ederek daha yavaş dolduran İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliğiyle aynı olmadığı belirtildi.

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