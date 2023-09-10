iPhone 15'in boyutu ve ağırlığı belli oldu

Apple'ın son cihazı olan iPhone 15 için bilgiler sızmaya devam ediyor.

Cihazın itanyum alaşımlı bir kasaya sahip olacağı iddiları her geçen gün artıyor.

Titanyumun paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı olduğu için daha pahalı olması bekleniyor.

MacRumors adlı kişnin sosyal medyadan sızdırdığı bilgilere göre; Pro modelleri, selefine göre daha kalın olacak ancak ağırlık tarafında önemli bir azalma görecek. Paylaşılan detaylı bilgilerde iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in ağırlık ve boyutları yer alıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre işte cihazların karşılaştırılması şu şekilde: