IPhone 16 Pro özellikleri sızdı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple hakkındaki tutarlı sızıntılarıyla tanınan Ming-Chi Kuo’ya göre gelecek yılki iPhone 16 Pro modellerinin her ikisinde de periskop lens bulunacak.

iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç ekran boyutuna sahip olması beklenirken, iPhone 16 Pro Max'in 6,9 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtilmişti. Görünüşe göre iki farklı iddia da birbirlerini doğrular nitelikte.

Ek olarak mevcut iPhone 14 Pro 6,1 inç ekran boyutuna ve iPhone 14 Pro Max ise 6,7 inç ekran boyutuna sahip.

Kuo, iPhone 16 Pro modellerinde kullanılacak periskop kamera sisteminin tedarikçisinin Cowell olacağını söylüyor.