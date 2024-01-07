iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a 500 milyon dolar ceza. Ödemeleri göndermeye başladı

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iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a 500 milyon dolar ceza. Ödemeleri göndermeye başladı
2020'de Apple'a iPhone cihazlarda yavaşlamaya neden olduğu belirtilerek 500 milyon dolar ceza kesilmişti. Ödemelerin bu ay dağıtılacağı belirtildi.

Apple’ın eski model iPhone’ları, gereksiz şekilde yavaşlatması nedeniyle şirket 2020 yılında mahkemelik olmuştu.

Apple, birden fazla davada 500 milyon, 113 milyon ve 25 milyon dolarlık ceza almıştı. Şirket, kullanıcılara da ödeme yapmasına karar verilmişti. Apple, ödemeleri yapmaya başladı.

ÖDEME KİMLERE YAPILACAK

Ödeme miktarı değişse de MacRumors okuyucularından Ken Strand ve Michael Burkhardt, talep başına 92,17 dolar almış oldu.

Söz konusu ödemeyi herkes almayacak. Ödeme, ABD müşterileriyle sınırlı olacak.

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21 Aralık 2017 tarihinden önce, içinde en aşağı iOS 10.2.1 yüklü olan iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE kullananlar veya yine 21 Aralık 2017 öncesinde iOS 11.2 veya daha yükseği yüklü olan iPhone 7 veya 7 Plus kullanıcıları, taleplerini vermiş olmaları şartıyla konuya dahil olabilecek.

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