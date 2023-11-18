İple bağlanan bir at yağmurun altında mahsur kaldı. Bunu yapan insan da 1 oy biz de bir oy atıyoruz

İzmir'de kaldırımın kenarına bağlanan ve şiddetli yağmurun adeta iliklerine kadar ıslattığı at ayakları da ıslanınca üşüdü. Titreyen atı görenler "Bu hayvana bu reva gören sahibi insanım mı?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Murat Şahin KAYNAK: Haber Merkezi
İple bağlanan bir at yağmurun altında mahsur kaldı. Bunu yapan insan da 1 oy biz de bir oy atıyoruz

Bornova insanlık dramı yaşandı. Meteorolojinin uyarı üstüne uyarı yapmasının ardından beklenen yağmur etkisini bugün gösterdi. İzmir'in bazı ilçelerini şiddetli yağış etkisi altına aldı. Bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı, yollar adeta dereye döndü.

Evka-4’de caddenin kenarına bırakılan ve ipi korkuluklara bağlanan bir at şiddetli yağan yağmurun altında dakikalarca vicdansız sahibi tarafından bekletildi. Yağmur altında uzun süre bekleyen at iliklerine kadar ıslandı. Yolun kenarından akan yağmur suları da ayaklarının üşümesine neden oldu.

Zangır zangır titreyen atı görenler adeta isyan etti. Bunu yapan kişinin insan olamayacağını belirten vatandaşlar "Hayvan burada dondu. Sahibi ise belki de yağmurun dinmesini bekliyordur. Bunu yapan insan görünümlü hayvan olmalı. Hayvanları sevmeyen kimseyi sevemez" yorumunu yaptı.

Kendisinin de bu at sahibinin de bir oy hakkı olduğunu belirten bir vatandaş "Bu adaletsizlik. Hayvana ha işkence yapmış ha burada bekletmiş. Ben fark göremiyorum. Ama toplumun içine girince insan olduğunu anlatıp duracak. Benim gözümde bu at kadar kadar değeri yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

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