İplik deposunda korkutan yangın

Denizli’deki iplik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: İHA
İplik deposunda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre; Denizli’de Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde kullanılan bir iplik deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

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Dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yangına müdahale eden ekipler, alevler fazla büyümeden yangını kontrol altına aldı.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın yerinde soğutma çalışmaları tedbir amaçlı devam ediyor.

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