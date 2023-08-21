İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yunanistan alevlere teslim

Yunanistan’daki yangınlar nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmesinin ardından İpsala Sınır Kapısı kapatıldı.

KAYNAK: AA
İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yunanistan alevlere teslim

Yunanistan’ın Dedeağaç kentinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Edirne Valiliği de İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulması kararı aldı.

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PAZARKULE'DE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında gurbetçilerin de olduğu pek çok kişi geçiş için Pazarkule'de yoğunluk oluşturdu.

Yıllık izin sonrası yaşadığı Fransa'ya giden Samet Kaplan, 2 aylık iznin ardından dönüşe geçtiğini ancak bir aksilikle karşılaştığını söyledi.

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İpsala Sınır Kapısı'ndaki görevlilerin, Yunanistan'da çok büyük bir yangın olduğunu belirterek, kendilerini Pazarkule'ye yönlendirdiğini anlatan Kaplan, "Burada da bir yoğunluk oluşmuş durumda. İnşallah Allah'ın izniyle sağ salim gideriz. Normalde hep İpsala üzerinden gidiyorum. Buradan 200 kilometre kadar yolumuz uzayacak. Yunanistan'da otoban kapalı olduğu için belki şehirlerin içinden yola devam edeceğiz" diye konuştu.

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Almanya'ya giden Hüseyin Yazgan da İpsala'dan Yunanistan'daki yangınlardan dolayı Pazarkule'ye yönlendirildiğini belirtti.

Rotasını değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Yazgan, "Güzergahım aşağı yukarı 250 kilometre uzuyor" dedi.

TİCARET BAKANLIĞI İPSALA'NIN AÇILDIĞI DUYURDU

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Yunanistan Dedeağaç’ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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