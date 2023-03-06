6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

THY'den bilet duyurusu

Türk Hava Yolları, 6 Şubat-31 Mayıs tarihlerinde depremden etkilenen 11 ilden yurtiçi ve yurtdışı bileti olan yolcular için iptal ve iade hakları için duyuru yaptı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 05:55
Takip Et

İptal ve iade haklarında THYden duyuru yapıldı

THY'den bilet duyurusu
+
Aa
-

THY, 6 Şubat - 31 Mayıs tarihleri arasındaki tüm biletlerin herhangi bir kesinti olmaksızın iptal edilebileceğini veya değiştirilebileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi şartıyla tüm yerli ve milli ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay" değiştirebilirsiniz. 

Elazığ'a gidiş/dönüş ücretsiz dış hat uçuşlarınız veya kesintisiz bilet iadeniz. Bilet değişiklik ve iadeleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
5
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Trabzonspor'a kötü haber
7
﻿Trabzonspor'a kötü haber
﻿Trabzonspor'a kötü haber
﻿Direğe çarpan otomobil akordiyon gibi katlandı
﻿Direğe çarpan otomobil akordiyon gibi katlandı
﻿Direğe çarpan otomobil akordiyon gibi katlandı
﻿Figen'in ölümünde aile boyu gözaltı
﻿Figen'in ölümünde aile boyu gözaltı
﻿Figen'in ölümünde aile boyu gözaltı
﻿Üsküdar’da lüks villa yangın 
﻿Üsküdar’da lüks villa yangın 
﻿Üsküdar’da lüks villa yangın 
﻿Cengiz yıldızlaştı, Marsilya Rennes'i yıktı
﻿Cengiz yıldızlaştı, Marsilya Rennes'i yıktı
﻿Cengiz yıldızlaştı, Marsilya Rennes'i yıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.