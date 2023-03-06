THY'den bilet duyurusu

THY, 6 Şubat - 31 Mayıs tarihleri arasındaki tüm biletlerin herhangi bir kesinti olmaksızın iptal edilebileceğini veya değiştirilebileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi şartıyla tüm yerli ve milli ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay" değiştirebilirsiniz.

Elazığ'a gidiş/dönüş ücretsiz dış hat uçuşlarınız veya kesintisiz bilet iadeniz. Bilet değişiklik ve iadeleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.