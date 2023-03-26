26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak’ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi 

Irak’ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi 

Irak’ta etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, 3 kentte resmi tatil ilan edildi.   

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 21:46
Takip Et

Irak’ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi 

Irak’ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi 
+
Aa
-

Dünyada kuraklıktan etkilenen ülkelerin başında gelen Irak’ta sabah saatlerinde ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı kentlerde şiddetli yağış nedeniyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Irak Çiftçiler Birliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle ülkenin güneyinde etkili olan dolu yağışının 30 dönümden fazla tarım alanını etkilediğini belirtilerek, meydana gelen hasarın yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu belirtildi. 
 
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Anbar, Zikar ve Divaniye kentlerinde yarın resmi tatil ilan edilirken, tatil kararının vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı açıklandı. Sağlık kurumlarının resmi tatil kapsamında olmadığı aktarıldı. (İHA)                                       

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
1
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
2
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
3
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
4
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
5
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
6
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
7
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿İzlanda Lihtenştayn'ı gol yağmuruna tuttu
﻿İzlanda Lihtenştayn'ı gol yağmuruna tuttu
﻿İzlanda Lihtenştayn'ı gol yağmuruna tuttu
﻿Yunus Akgün taraftarlara teşekkür etti
﻿Yunus Akgün taraftarlara teşekkür etti
﻿Yunus Akgün taraftarlara teşekkür etti
﻿Limon taşıyan kamyon seyir halinde alev aldı
﻿Limon taşıyan kamyon seyir halinde alev aldı
﻿Limon taşıyan kamyon seyir halinde alev aldı
﻿Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü
﻿Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü
﻿Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.