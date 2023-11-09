Irak'ta ABD üssüne İHA saldırısı

Saldırıda üssün yakıt deposunda yangın çıktı. Üs, 20 Ekim'de boşaltılmıştı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Ancak, Irak'ta ABD üslerine yönelik saldırılar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan sonra artmıştı.

Irak'ta Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, saat 19.15’te bomba yüklü İHA ile Harir Üssü'ne saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı nedeniyle üssün yakıt deposunda yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca "üssün 20 Ekim'de boşaltıldığı" bilgisine yer verildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Harir'deki üsse dün gece bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar oluşmadığını belirtmişti.

Harir kasabası, Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.