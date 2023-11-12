ABD’nin petrol planı çöktü. Terör örgütü kontrolündeki bölgeden İsrail’e sevk edeceklerdi

ABD'nin Irak petrolünü, terör örgütü PYD kontrolündeki bölgelerden Akdeniz'e ve İsrail'e sevk etme planı şimdilik çöktü.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD’nin petrol planı çöktü. Terör örgütü kontrolündeki bölgeden İsrail’e sevk edeceklerdi

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına yeniden başlama konusunda bazı hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erbil’e giden Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Türkiye’ye yeniden petrol ihracatına ilişkin, “Öncelikle buradaki şirketlerle ve bölgesel yönetim ile anlaşacağız, ikinci aşamada ise uzlaşmış olduğumuz Türkiye ile anlaşma yapacağız" dedi.

Irak Petrol Bakanı ve diğer üst düzey yetkililer, Kürt bölgesi petrolünün durdurulan ihracatının Türkiye üzerinden yeniden başlatılmasını görüşmek üzere, bugün Erbil kentinde toplandı.

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Dr. Kamal Mohammad, Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani ve beraberindeki heyeti Erbil Uluslararası Havalimanı'nda kabul etti.

Irak Petrol Bakanı Abdul Ghani, bölgenin, Türkiye'nin Ceyhan limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını engelleyen sorunlar üzerinde bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

"IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndaki kardeşlerimizle toplantımızın amacı petrol üretimini ve ihracatını kolaylaştırmak için bir çözüm bulmaktır." diyen Iraklı Bakan, petrol üretiminin büyük ölçüde petrole dayalı olduğu için ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını söyledi.

Iraklı yetkili, ekiplerin Pazartesi gününe kadar bir çözüme ulaşmasını umduğunu söyledi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2 Ekim’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansında yaptığı açıklamada, Ceyhan boru hattının 4 Ekim itibarıyla sevkiyata hazır olduğunu söylemişti.

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