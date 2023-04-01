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Irak'ta kum fırtınası 500'den fazla kişiyi hastanelik etti

Irak'ta meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 500'den fazla kişi hastanelik oldu. Irak Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:45
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Irak'ta kum fırtınası 500'den fazla kişiyi hastanelik etti

Irak'ta kum fırtınası 500'den fazla kişiyi hastanelik etti
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Hastaneye kaldırılanlar gerekli müdahaleleri aldı ve çoğunluğu taburcu edildi. Ölüm vakası bildirilmedi. Sağlık Bakanlığı tedbirler kapsamında ambulanslar ve sağlık ekiplerini seferber etti.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, başkent Bağdat ve diğer şehirlerde yaşanan kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.

El-Bedir, hastanelere kaldırılanların gerekli tedavilerinin yapıldığını ve ambulansların ve sağlık ekiplerinin olası yeni vakalar için seferber edildiğini belirtti. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, hastanelere başvuranların çoğunun taburcu edildiğini ve herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini de sözlerine ekledi.

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