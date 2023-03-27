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DEAŞ'ın öldürdüğü Yezidilerin toplu mezarı ortaya çıktı

Musul'da bulunan toplu mezarın, terör örgütü DEAŞ'ın katlettiği Yezidilere ait olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 22:29
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Irak'ta Yezidilerin toplu mezarı bulundu

DEAŞ'ın öldürdüğü Yezidilerin toplu mezarı ortaya çıktı
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Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar yakınlarında 2014-2017 yılları arasında bölgeyi işgal eden terör örgütü DEAŞ döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulunduğu açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sincar yakınlarında yer alan Hamadan bölgesi yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ dönemine ait 4 toplu mezarda yaklaşık 30 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğu duyuruldu. Bulunan cesetlerin terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında öldürülen Yezidilere ait olduğu belirtilen açıklama, 4 ayrı bölgede bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için adli tıbba gönderildiği kaydedildi.

2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu.

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