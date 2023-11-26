İran 17 yaşındaki çocuğu idam etti

İran'da cinayetten hüküm giymiş bir çocuk idam edildi. İnsan hakları aktivistleri, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yeniden ihlal edilmesinden şikayetçi.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
İran 17 yaşındaki çocuğu idam etti

Alman Zeit Gazetesi'nde yer alan habere göre, İran'da cinayetten hüküm giyen 17 yaşındaki bir genç idam edildi. İnsan hakları örgütleri Hengaw ve İran İnsan Hakları (IHR), Hamidresa Asari'ye verilen idam cezasının Cuma günü İran'ın doğusundaki Razawi-Horasan eyaletindeki Sabsewar kentindeki hapishanede infaz edildiğini söyledi .

Her iki STK da, Asari'nin suçun işlendiği sırada 16, infaz edildiği sırada ise 17 yaşında olduğunu söyledi. Asari'nin, kavgada bir adamı öldürdüğü için idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

İnsan hakları örgütlerine göre İran, bu idamla 18 yaşın altındaki herkesi çocuk olarak tanımlayan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni bir kez daha ihlal etmiş oldu. İran'da 2010'dan bu yana en az 68 çocuğun idam edildiği bildirildi.

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