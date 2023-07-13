İran 18 bin kaçak Afgan’ı sınır dışı etti

İran, yaklaşık 18 bin kaçak Afgan’ı sınır dışı ederek ülkelerine gönderdiğini duyurdu.

İran 18 bin kaçak Afgan’ı sınır dışı etti

ODA TV’nin haberine göre; Horasan Rezevi eyaletinin Polis Teşkilatı Başkanı Mecid Şoca, son 10 günde ülkenin farklı noktalarında sınır muhafızları ve polis ekipleri tarafından tespit edilen 17 bin 926 kaçak Afgan’ın sınır dışı edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, Afganların Dogarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine iade edildiğini aktardı.

Öte yandan İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkedeki Afgan göçmenlerin sayısının 5 milyondan fazla olduğunu söyledi.

Vahidi, Afgan göçmenlerin ülke için güvenlik sorunu oluşturduğuna dair herhangi bir rapora sahip olmadıklarını ifade etti.

DARISI TÜRKİYE’NİN BAŞINA

İran’ın uyguladığı bu politika, vatandaşları tarafından tebrikle karşılanırken, haber sonrası Türk vatandaşlarında Türkiye’nin aynı politikayı uygulaması gerektiğini düşünüyor. Kaçak göçmenler Türkiye’de son zamanlarda taciz, tecavüz, teşhircilikle gündeme gelmiş hatta Türk bayrağına ve Türk parasına hakaret etmişlerdi.

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