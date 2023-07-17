İngiltere, Türkiye'ye sınır dışı işlemlerini hızlandırmak istiyor. İngiliz polisi Türkiye'de görevlendirilebilir

İngiltere, son dönemde Türkiye’den gelen büyük göçmen artışına karşı yeni önlemler arıyor. Bu kapsamda İngiliz polisi Türkiye’deki havalimanlarında görevlendirilebilir.

İngiltere, Türkiye'ye sınır dışı işlemlerini hızlandırmak istiyor. İngiliz polisi Türkiye'de görevlendirilebilir

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Türkiye’den teknelerle gelen göçmen sayısındaki ‘büyük artış‘tan sonra sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Ankara’yla Arnavutluk tarzı bir anlaşma arayışında.

Britanya Sınır Gücü görevlileri, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki havalimanında yasa dışı göçü engellemek için konuşlandırılabiliyor.

Braverman’ın bu anlaşma için Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

Telegraph Gazetesi’nin haberine göre, yılbaşından bu yana Türkiye’den 1000’den fazla göçmen Manş Denizi üzerinden Britanya’ya ulaştı ve bu sayı önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Geçen yıl Manş Denizi’ni botla aşarak ülkeye ulaşan göçmenlerin geldiği ilk 10 ülke arasında Türkiye de vardı. Arnavutluk, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Eritre, Sudan, Mısır’ın ardından Türkiye 9’uncu sırada yer aldı.

ARNAVUTLUK BENZERİ ANLAŞMA

Arnavutluk’la imzalanan anlaşma uyarınca İngiltere, ülkeye vizesiz giren göçmenleri hızla geri göndermenin yanı sıra ‘Britanya Sınır Gücü’ görevlilerini Tiran Havaalanı’nda yasa dışı göçü ve organize suçu engellemek için konuşlandırabiliyor.

Gazetenin haberinde İçişleri Bakanı Suella Braverman ve Göç Bakanı Robert Jenrick’in, Arnavutlukla imzalanan tarzda bir anlaşmanın Türkiye’yle de imzalanma olasılığını değerlendirdiği belirtildi.

GÖÇ BAKANI TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

Jenrick’in bu ay içinde Türk hükümetiyle düzensiz göçmenlerin geri alımını kolaylaştıracak olası bir anlaşmayı görüşmek için İstanbul’a uçmasının beklendiği belirtildi.

"TÜRKİYE GERÇEK BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

Gazeteye konuşan içişleri bakanına yakın bir kişi, “Türkiye gerçek bir endişe kaynağı çünkü sayılarda büyük bir artış var ve göçmenleri daha kolay sınır dışı edebilmemiz gerekiyor” dedi.

Daha önce ülkeye yasa dışı yollarla gelen göçmenleri Ruanda’ya gönderme planı hazırlayan Britanya hükümeti, Temyiz Mahkemesi’nin uygulamanın yasa dışı olduğuna hükmetmesi üzerine bu planı şimdilik rafa kaldırdı.

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