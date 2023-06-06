İran Azerbaycan'ı uyardı: Bizden değil İsrail'den korkun

Editör: Serkan Talan

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaani, Twitter'da yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın seyahat uyarısının İsrail cumhurbaşkanının son Bakü ziyaretinde benimsediği politikaya benzediğini söyledi.

Kanaani, ''Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının İran'a seyahat etmesine karşı uyarıda bulundu. Bu, sahte, çocuk öldüren ve işgalci Siyonist rejimin başkanının son Bakü gezisinde izlediği politikanın aynısıdır'' dedi.