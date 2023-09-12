İran casusluk yatığı sebebiyle AB çalışanı İsveçliyi hapse attı

İran yargısı, Avrupa Birliği için çalışan bir İsveç vatandaşının tutuklandığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İran casusluk yatığı sebebiyle AB çalışanı İsveçliyi hapse attı

Editör: Ersoy Özdem

İsveç ve Avrupa Birliği Komisyonu geçen hafta İran'da bir İsveç vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı. İsveç, Johan Floderus'un ailesinin casusluk iddiası nedeniyle Nisan 2022'de gözaltına alındığını söyledi.

İran'ın yargı sözcüsü Masoud Setayeshi, "İsveç vatandaşı, ön soruşturmanın ardından hukuka uygun olarak hapsedildi ve savcılık tarafından davasına ilişkin yapılan kapsamlı soruşturmanın sonuçları önümüzdeki günlerde yetkili bir mahkemeye gönderilecek" dedi. Sözcü, Floderus'un karşılaştığı kesin suçlamaların ayrıntılarını vermedi.

İsveç ile İran arasındaki ilişkiler, İsveç'in 1980'lerde siyasi mahkumlara yönelik toplu infaz ve işkence olaylarındaki rolü nedeniyle eski bir İranlı yetkiliyi tutukladığı 2019 yılından bu yana gergin.

Geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılması, İran'ın protesto amacıyla İsveç'teki elçisini geri çağırmasına yol açmıştı.

Mayıs ayında İran, Tahran'ın 2018'de 25 kişinin ölümüne yol açan bir askeri geçit töreni de dahil olmak üzere bir dizi saldırıdan sorumlu tuttuğu bir Arap ayrılıkçı gruba liderlik etmekten suçlu bulunan İsveçli-İranlı bir muhalifi idam etmişti.

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